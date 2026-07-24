In Western social networks, there is a heated discussion about the non-standard maneuver in space of Russian military satellites approaching the ICEYE-X36 reconnaissance vehicles of the Finnish-American company for radar shooting, which is transmitted to the Armed Forces of Ukraine.
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