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The Eurasia Daily news agency

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"Legitimate target": Russia's military satellites "cut off" the intelligence satellites of the West ICEYE

"Legitimate target": Russia's military satellites "cut off" the intelligence satellites of the West ICEYE

In Western social networks, there is a heated discussion about the non-standard maneuver in space of Russian military satellites approaching the ICEYE-X36 reconnaissance vehicles of the Finnish-American company for radar shooting, which is transmitted to the Armed Forces of Ukraine.

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