Клычков объявил охоту на любителей пощёлкать семечки в городских парках

Во время прямого эфира губернатора Орловской области в соцсетях 10 июня речь снова зашла о мусоре. Но на этот раз ругали не регионального оператора и управляющие компании, как это бывает обычно, а тех, кто мусорит в городских парках и скверах.
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