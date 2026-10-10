"Попросили немножко потерпеть": Задержание "Рыбаря" в Черногории – часть плана Кремля? В словах Медведева увидели намек

В Черногории задержан один из ведущих русских военных аналитиков – Михаил Звинчук, основатель мегапопулярного в военном Рунете военно-аналитического центра "Рыбарь".
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