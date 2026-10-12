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Нижегородская правда

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Гала-концерт фестиваля «Хрустальные звёздочки» прошел в Нижнем Новгороде

Гала-концерт фестиваля «Хрустальные звёздочки» прошел в Нижнем Новгороде

Гала-концерт XIX Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки» прошел в МТС Live Холле. В заключительном этапе престижного творческого состязания приняли участие 56 юных исполнителей из 21 региона России.

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