Россия рассчитывает, что США без сбоев выдадут визы ее делегации на ГА ООН

Сейчас идет работа над получением документов Россия рассчитывает, что Соединенные Штаты без сбоев выдадут визы российской делегации для участия в мероприятиях сентябрьской недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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