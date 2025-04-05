Массовые акции протеста против Трампа прокатились по городам Европы

Массовые акции протеста против политики президента США Дональда Трампа и главы департамента по повышению эффективности госуправления США (DOGE) Илона Маска прокатились по странам Европы, а также в Австралии.
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