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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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На ВДНХ стартует новый музейный сезон

В музеях ВДНХ, которых здесь более двадцати, начался новый сезон. Об этом на пресс-конференции, организованной при поддержке информационного центра Правительства Москвы, сообщила Наталья Задворная, директор департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности выставки.

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