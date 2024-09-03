На ВДНХ стартует новый музейный сезон

В музеях ВДНХ, которых здесь более двадцати, начался новый сезон. Об этом на пресс-конференции, организованной при поддержке информационного центра Правительства Москвы, сообщила Наталья Задворная, директор департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности выставки.
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