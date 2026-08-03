С ночного открытия Крымского моста водители ждут в очереди около часа

Движение по Крымскому мосту снова открыто после ночной приостановки 3 августа. Сейчас в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани водители тратят около часа, сообщили в канале оперативной информации «Крымский мост» в «Максе».
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