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Деванна Боннер обошла Дайану Таурази и заняла 2-е место в истории женской НБА по сыгранным матчам

Для форварда « Финикса » Деванны Боннер победный матч против «Чикаго» (106:101) стал 566-м за карьеру.

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