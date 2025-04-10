Стали известны подробности громкого дела об истязании детей отцом под Смоленском

63-летний мужчина бил и душил подростков за любую провинность. В суде смолянин вину практически не признал и решил оспорить приговор Сафоновский районный суд Смоленской области вынес приговор 63-летнему жителю района, который несколько лет истязал своих детей - мальчика 2008 года рождения и девочку 2009 года рождения.