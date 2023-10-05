Арестович*: Союзники подталкивают Украину к миру без Крыма и Донбасса

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* в четверг, 5 октября, заявил, что западные союзники будут принуждать Украину подписать мир и отказаться от Крыма и Донбасса, пообещав взамен членство в ЕС и НАТО, – сообщает украинское издание Страна.