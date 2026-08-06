Гарантированную доходность вместо рисковой предпочитают 94% россиян

Подавляющее большинство граждан, 94%, предпочли бы вложить деньги в банк под фиксированный процент с гарантированной выплатой, чем в банк, где можно получить больше либо потерять часть денег, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
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