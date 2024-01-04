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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анчелотти о Беллингеме: «То, что он не забивает, не должно удивлять. Его голы – плюс для нас»

Анчелотти о Беллингеме: «То, что он не забивает, не должно удивлять. Его голы – плюс для нас»

Вчера полузащитник целиком отыграл матч между «Реалом» и «Мальоркой» (1:0) и не отметился результативными действиями.

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