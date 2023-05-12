«Не имеет прецедентов в мире»: Трамп назвал ситуацию на южной границе США сумасшествием

Бывший президент США Дональд Трамп назвал сумасшествием ситуацию на южной границе страны. «Массированное вторжение на нашей южной границе не имеет прецедентов нигде в мире.
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