Русская весна

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«Не имеет прецедентов в мире»: Трамп назвал ситуацию на южной границе США сумасшествием

«Не имеет прецедентов в мире»: Трамп назвал ситуацию на южной границе США сумасшествием

Бывший президент США Дональд Трамп назвал сумасшествием ситуацию на южной границе страны. «Массированное вторжение на нашей южной границе не имеет прецедентов нигде в мире.

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