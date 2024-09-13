Минобороны РФ: США могут существенно снизить порог применения ядерного оружия

Генерал-полковник Александр Фомин, заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ, выступая на открытии 11-го Пекинского Сяншаньского форума по безопасности в Китае, сообщил об активной работе Соединенных Штатов Америки над новой редакцией своей ядерной доктрины.
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