Минобороны РФ: США могут существенно снизить порог применения ядерного оружия

Генерал-полковник Александр Фомин, заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ, выступая на открытии 11-го Пекинского Сяншаньского форума по безопасности в Китае, сообщил об активной работе Соединенных Штатов Америки над новой редакцией своей ядерной доктрины.