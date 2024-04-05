Глава МИД КНР направил поздравительную телеграмму новому министру иностранных дел Йемена

2024-04-05 21:41:00丨Russian.News.Cn Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ -- Глава МИД КНР Ван И в пятницу направил поздравительное послание Шайа Мохсену аз-Зиндани по случаю его вступления в должность министра иностранных дел и по делам эмигрантов Йемена.