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Китай

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Глава МИД КНР направил поздравительную телеграмму новому министру иностранных дел Йемена

2024-04-05 21:41:00丨Russian.News.Cn Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ -- Глава МИД КНР Ван И в пятницу направил поздравительное послание Шайа Мохсену аз-Зиндани по случаю его вступления в должность министра иностранных дел и по делам эмигрантов Йемена.

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