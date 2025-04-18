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Baza: общественник Зыков призвал Росстандарт разработать ГОСТ для куличей

Baza: общественник Зыков призвал Росстандарт разработать ГОСТ для куличей

Общественник Владимир Зыков направил обращение в Росстандарт с просьбой разработать национальный стандарт кулича, где будет определён его состав, технология приготовления и маркировка, пишет Telegram-канал Baza.

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