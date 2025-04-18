Baza: общественник Зыков призвал Росстандарт разработать ГОСТ для куличей

Общественник Владимир Зыков направил обращение в Росстандарт с просьбой разработать национальный стандарт кулича, где будет определён его состав, технология приготовления и маркировка, пишет Telegram-канал Baza.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии