Путин на форуме в Китае пригласил специалистов на "Неделю транспорта"

ТАСС/Артем Геодакян Президент России Владимир Путин предложил участникам форума "Один пояс - один путь" в Китае отправить своих специалистов на "Неделю транспорта" в Москве, которая состоится в середине ноября нынешнего года.
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