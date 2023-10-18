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Путин на форуме в Китае пригласил специалистов на "Неделю транспорта"

Путин на форуме в Китае пригласил специалистов на "Неделю транспорта"

ТАСС/Артем Геодакян Президент России Владимир Путин предложил участникам форума "Один пояс - один путь" в Китае отправить своих специалистов на "Неделю транспорта" в Москве, которая состоится в середине ноября нынешнего года.

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