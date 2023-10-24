Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам золотые слитки и монеты на 4 млн рублей

Телефонные аферисты обманули 78-летнюю москвичку на более чем четыре миллиона рублей. Она отдала им восемь слитков золота и 70 золотых монет для «спасения» дочери, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
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