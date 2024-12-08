Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о ДТП с участием автобуса в Новосибирской области

В аварии, случившейся 7 декабря на трассе "Новосибирск – Кочки – Павлодар" пострадали 11 человек.Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение коллегам в Новосибирске предоставить отчёт по результатам расследования уголовного дела по факту ДТП с пассажирским автобусом.