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Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о ДТП с участием автобуса в Новосибирской области

Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о ДТП с участием автобуса в Новосибирской области

В аварии, случившейся 7 декабря на трассе "Новосибирск – Кочки – Павлодар" пострадали 11 человек.Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение коллегам в Новосибирске предоставить отчёт по результатам расследования уголовного дела по факту ДТП с пассажирским автобусом.

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