Особый подход: как персонализированная офтальмология учитывает даже 1% особенностей зрения

– Евгений Петрович, в чем особенности персонализированной медицины, в частности, как она реализована в современной офтальмологии? — Традиционная медицина была основана на помощи группам пациентов по возрастным, половым, нозологическим и другим критериям.
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