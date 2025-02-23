Путин поблагодарил всех защитников России за честную службу Родине

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества (23 февраля). «Уважаемые товарищи, друзья, сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил России - всех, кто получил суровую боевую воинскую закалку, прошел через трудные испытания», - заявил глава государства в видеообращении.