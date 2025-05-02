Запрет на охоту и выплаты за пироманов. Забайкалье борется с пожарами

﻿﻿Местные органы власти нашли новые способы предотвращения лесных пожаров и ввели ограничения на охоту во время майских праздников В связи с бушующими лесными пожарами администрация Забайкальского края ввела ограничения на охоту на территории региона с 1 по 8 мая 2025 года, а также разработала финансовый план по выплате компенсаций за отлов дичи и предоставлению достоверной информации о лицах, поджигающих луга, поля и зеленые зоны.