Запрет на охоту и выплаты за пироманов. Забайкалье борется с пожарами

Местные органы власти нашли новые способы предотвращения лесных пожаров и ввели ограничения на охоту во время майских праздников В связи с бушующими лесными пожарами администрация Забайкальского края ввела ограничения на охоту на территории региона с 1 по 8 мая 2025 года, а также разработала финансовый план по выплате компенсаций за отлов дичи и предоставлению достоверной информации о лицах, поджигающих луга, поля и зеленые зоны.
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