Какой стала внучка Женя Ковалева из «Сватов»: метаморфозы Ульяны Иващенко

Шаловливая девчонка Женя из сериала «Сваты» выросла в яркую красавицу.Многочисленные поклонники комедийного телесериала «Сваты» с удовольствием и интересом наблюдали за «фокусами» Жени, озорницы-внучки главных героев, которую играла Ульяна Иващенко.