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Какой стала внучка Женя Ковалева из «Сватов»: метаморфозы Ульяны Иващенко

Какой стала внучка Женя Ковалева из «Сватов»: метаморфозы Ульяны Иващенко

Шаловливая девчонка Женя из сериала «Сваты» выросла в яркую красавицу.Многочисленные поклонники комедийного телесериала «Сваты» с удовольствием и интересом наблюдали за «фокусами» Жени, озорницы-внучки главных героев, которую играла Ульяна Иващенко.

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