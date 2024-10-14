Названы самые частые схемы телефонных мошенников

В подавляющем большинстве случаев телефонные мошенники с января по октябрь 2024 года использовали звонки от имени сотрудников банков, органов государственной власти или операторов связи, а также предложение заработка в интернете или на инвестициях.
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