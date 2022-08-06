WSJ: США достают с пыльной полки концепцию противостояния России и Китаю

Вашингтон решил прибегнуть к использованию военной концепции 40-х годов под названием «Римленд». Она была разработана для противодействия формирующемуся альянсу РФ КНР, сообщает обозреватель Мишель Гурфинкель в газете The Wall Street Journal.
Вашингтон решил прибегнуть к использованию военной концепции 40-х годов под названием «Римленд». Она была разработана для противодействия формирующемуся альянсу РФ КНР, сообщает обозреватель Мишель Гурфинкель в газете The Wall Street Journal.
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