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ВСУ попытались прорваться в Курскую область

ВСУ попытались прорваться в Курскую область

Российские пограничники остановили противника, сообщил врио губернатораВооруженные силы Украины пытались прорваться на территорию Суджанского и Кореневского районов Курской области, бойцы Пограничной службы ФСБ и Российской армии остановили противника, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

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