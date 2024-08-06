ВСУ попытались прорваться в Курскую область

Российские пограничники остановили противника, сообщил врио губернатораВооруженные силы Украины пытались прорваться на территорию Суджанского и Кореневского районов Курской области, бойцы Пограничной службы ФСБ и Российской армии остановили противника, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
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