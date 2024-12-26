42-летняя актриса Светлана Устинова родила первенца. Об этом стало известно из соцсетей. Актриса Светлана Устинова разместила в своем блоге фотографию на последних сроках беременности и намекнула, что родила ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии