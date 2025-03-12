Zeit: украинские чиновники «сбились в кучу» из-за налёта БПЛА на Москву

Представители делегации Киева, прибывшие приехавшие на переговоры с Соединёнными Штатами в Саудовскую Аравию, испугались срыва переговоров после попытки атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины по российской столице, пишет Die Zeit.
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