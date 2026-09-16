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Татар-информ

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Во Владивостоке спортсмен поймал тунца весом 232 кг

Во Владивостоке спортсмен поймал тунца весом 232 кг

Во Владивостоке спортсмен выловил тунца весом 232 кг. Рыба длиной 217 см клюнула на удочку в районе бухты Тихой.

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