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MeMo-Logic

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Подростки скачут по машинам: возникла мода на автовандализм

Подростки скачут по машинам: возникла мода на автовандализм

Нет, мы не хотели как в Париже, где в окраинных районах припаркованные автомобили то и дело вандалят или даже поджигают .

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