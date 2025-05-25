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Ученые объяснили, как человеку можно дожить до 100 лет

Ученые объяснили, как человеку можно дожить до 100 лет

Ученые рассказали об отличии иммунитета людей, доживших до 100 лет.АБН24 пишет, что группа исследователей из Центра интегративной медицины RIKEN и Университета Кейо выяснила отличия иммунитета людей, перешагнувших столетний рубеж.

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