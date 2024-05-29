Последний доёж наступает.

Один из самых патриотичных бизнесменов наших дней, опора и надёжа, владелец газет-пароходов "Норникеля" с такою жертвенностью готов бороться за неизменность своих доходов, что готов пощипать Родину как в последний раз: а именно — планирует перенести плавильные мощности Медного завода в Китай, чтобы уйти от «больших потерь».