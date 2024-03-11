Инвесторы третий день распродают Arbitrum. Капитализация токена ARB просела на 8%

Токен ARB начал понедельник с распродаж просадка в утренние часы составила почти 4%. За два дня выходных нативная криптовалюта Arbitrum потеряла 3% на фоне роста рынка и цифровых активов аналогичных проектов.
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