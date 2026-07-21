Совместная образовательная программа будет разработана Минпросвещения России с Египтом

21 июля делегация Минпросвещения России под руководством директора Департамента интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества Усмана Рассуханова в формате видео-конференц-связи провела рабочую встречу с представителями Министерства общего и технического образования Арабской Республики Египет по вопросам сотрудничества в сфере образования.