Совместная образовательная программа будет разработана Минпросвещения России с Египтом

21 июля делегация Минпросвещения России под руководством директора Департамента интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества Усмана Рассуханова в формате видео-конференц-связи провела рабочую встречу с представителями Министерства общего и технического образования Арабской Республики Египет по вопросам сотрудничества в сфере образования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии