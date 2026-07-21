Министерство пр...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Совместная образовательная программа будет разработана Минпросвещения России с Египтом

Совместная образовательная программа будет разработана Минпросвещения России с Египтом

21 июля делегация Минпросвещения России под руководством директора Департамента интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества Усмана Рассуханова в формате видео-конференц-связи провела рабочую встречу с представителями Министерства общего и технического образования Арабской Республики Египет по вопросам сотрудничества в сфере образования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии