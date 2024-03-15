Медведев 13-й раз вышел в полуфинал «Мастерса»

Даниил Медведев в Индиан-Уэллс обыграл Хольгера Руне – 7:5, 6:4. Россиянин 13-й раз вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс».
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