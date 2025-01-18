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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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36 очков, 13 подборов и 7 передач от Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» победить «Нью-Йорк»

36 очков, 13 подборов и 7 передач от звездного защитника помогли «Миннесоте» уверенно победить «Нью-Йорк» в гостевой встрече – 116:99.

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