Крейсера проекта 66. О первой послевоенной судостроительной программе на 1946-1955 гг. Крейсера проекта 66 не вошли в со.
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Крейсера проекта 66. О первой послевоенной судостроительной программе на 1946-1955 гг. Крейсера проекта 66 не вошли в со.
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