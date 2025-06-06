Между Chery и «Автотором» возникло «очень сильное недопонимание». Сборку Omoda C5 прекратили, Omoda переименуют в Onives, а Jaecoo — в Jeland

Китайский автоконцерн Chery вносит изменения в стратегию продвижения своих брендов в России. По данным «Русского автомобиля», кроссоверы Jaecoo, сборка которых начнётся в августе 2025 года на бывшем заводе General Motors в Шушарах, будут выпускаться под новым брендом Jeland.