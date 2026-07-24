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Искусство

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«Не бегите! Идите шагом!»: в издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга Романа Полански о холокосте

«Не бегите! Идите шагом!»: в издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга Романа Полански о холокосте

В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга Романа Полански о холокосте «Не бегите! Идите шагом!». Роман Полански — польско-французский кинорежиссёр и сценарист, автор фильмов «Ребёнок Розмари», «Китайский квартал», «Отвращение», «Тэсс».

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