«Не бегите! Идите шагом!»: в издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга Романа Полански о холокосте

В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга Романа Полански о холокосте «Не бегите! Идите шагом!». Роман Полански — польско-французский кинорежиссёр и сценарист, автор фильмов «Ребёнок Розмари», «Китайский квартал», «Отвращение», «Тэсс».
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