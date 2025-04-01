Стало известно, почему Зеленский часто сидит в бункерах: «Убить нельзя помиловать»

МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. Главарь киевского режима Владимир Зеленский часто стал использовать бункеры на территории Украины, которые могут стать его последним укрытием, заявил политолог Владимир Скачко.
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