Министерство обороны США покажет онлайн бывшего майора американской армии Нидала Хасана. Его казнят за убийство 13 человек на базе Форт-Худ […] The post У шоу-бизнеса может появиться старый-новый мрачный жанр appeared first on Медиакратия.
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