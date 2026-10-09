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Медиакратия

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У шоу-бизнеса может появиться старый-новый мрачный жанр

У шоу-бизнеса может появиться старый-новый мрачный жанр

Министерство обороны США покажет онлайн бывшего майора американской армии Нидала Хасана. Его казнят за убийство 13 человек на базе Форт-Худ […] The post У шоу-бизнеса может появиться старый-новый мрачный жанр appeared first on Медиакратия.

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