Исторические напёрстки Путин: второе предложение хуже первого, но лучше третьего Итак, громыхнуло знатно, обвалилось сразу немало конструкций, которыми Гегемон опутал наши семейные разборки на гетманщине.
Путин: второе предложение хуже первого, но лучше третьего
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Юрий Ильинов
Астронавты NASA застряли на МКС из-за поломки корабля Boeing Starliner Космический корабль Starliner, который на прошлой неделе доставил двух астронавтов NASA на Международную космическую станцию (МКС), не смог отстыковаться после того, как на нем были обнаружены несколько неисправностей. Кроме утечек гелия, во время полета Starliner отказали четыре двигателя. Эксперты опасаются, что экипаж может застрять на МКС до отправки за ним спасательной экспедиции, пишет 14 июня Daily Mail. По данным газеты, было обнаружено пять различных утечек в двигательной установке корабля, которая должна была обеспечить его перемещение в космосе при возвращении на Землю. Астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс должны были вернуться 14 июня, но это было отложено до 22 июня, пока Boeing и NASA пытаются устранить неполадки. Эксперты заявили, что NASA, возможно, потребуется начать спасательную операцию, а это станет еще одним ударом для компании Boeing, которая сталкивается с целым рядом проблем, связанных с ее коммерческими самолетами. Boeing Starliner может оставаться пристыкованным к МКС в общей сложности только на 45 дней. «Объединенная команда управления полетами NASA и Boeing Starliner следит за состоянием космического корабля и соблюдает правила полетов в рамках миссии. Даже с учетом этой самой незначительной утечки гелия, обнаруженной после стыковки до того, как система была закрыта, мы определили, что у нас есть примерно 70 часов автономного полета, и мы по-прежнему обеспечиваем полное резервирование всех критически важных систем», — заявил газете представитель Boeing. 6 июня корабль CST-100 Starliner американской корпорации Boeing с двумя астронавтами на борту пристыковался к МКС. Запуск был осуществлен накануне с мыса Канаверал в штате Флорида после того, как дважды переносился. В последние месяцы американская авиастроительная компания Boeing находится в центре скандалов, происшествия с лайнерами корпорации происходят регулярно по всему миру. 14 июня газета The New York Times (NYT) со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (ФАА) США сообщила, что в конструкции некоторых самолетов компаний Boeing и Airbus обнаружили детали из титана с поддельными документами о сертификации металла. Расследование было начато после того, как компания-поставщик обнаружила на металле маленькие дыры, вызванные коррозией, чего с титаном быть не может. В середине мая полиция США сообщила, что бывший инженер Boeing Джон Барнетт, найденный мертвым после дачи показаний на судебном процессе против компании, покончил с собой. До этого, 1 мая, в США умер второй источник утечек о нарушениях при производстве самолетов Boeing, бывший аудитор качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems Джошуа Дин.
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16 час.
Юрий Ильинов
Шольц опроверг информацию о блокировании новых санкций против РФ Берлин консультируется с германским бизнесом по этому вопросу, сообщил канцлер ФРГ. БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Германия не тормозит процесс принятия новых санкций против РФ, а пытается сделать так, чтобы они были эффективными. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в Италии, где проходил саммит G7, телеканалу ZDF. «Мы их не блокируем. Мы активно сотрудничаем со всеми по санкционным пакетам и хотим обеспечить максимально прагматичный подход к их реализации», — сказал он, добавив, что Берлин консультируется с германским бизнесом по этому вопросу. «Нам нужны решения, которые обеспечат невозможность экспорта [подсанкционных] товаров в Россию через другие страны», — отметил канцлер. Как ранее сообщало агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе, правительство Германии в последнее время блокировало согласование нового пакета. «Возникает ощущение, что Германия стала новой Венгрией», — цитировало агентство собеседника, который имел в виду многочисленные случаи, когда Будапешт блокировал процесс согласования санкций против РФ.
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16 час.
Геннадий Бережнов
Писано много но всё наглядно и понятно от одного предложения Путина - второе предложение будет хуже первого, но лучше третьего
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1 час.
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