Путин: второе предложение хуже первого, но лучше третьего

Юрий Ильинов

Астронавты NASA застряли на МКС из-за поломки корабля Boeing Starliner Космический корабль Starliner, который на прошлой неделе доставил двух астронавтов NASA на Международную космическую станцию (МКС), не смог отстыковаться после того, как на нем были обнаружены несколько неисправностей. Кроме утечек гелия, во время полета Starliner отказали четыре двигателя. Эксперты опасаются, что экипаж может застрять на МКС до отправки за ним спасательной экспедиции, пишет 14 июня Daily Mail. По данным газеты, было обнаружено пять различных утечек в двигательной установке корабля, которая должна была обеспечить его перемещение в космосе при возвращении на Землю. Астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс должны были вернуться 14 июня, но это было отложено до 22 июня, пока Boeing и NASA пытаются устранить неполадки. Эксперты заявили, что NASA, возможно, потребуется начать спасательную операцию, а это станет еще одним ударом для компании Boeing, которая сталкивается с целым рядом проблем, связанных с ее коммерческими самолетами. Boeing Starliner может оставаться пристыкованным к МКС в общей сложности только на 45 дней. «Объединенная команда управления полетами NASA и Boeing Starliner следит за состоянием космического корабля и соблюдает правила полетов в рамках миссии. Даже с учетом этой самой незначительной утечки гелия, обнаруженной после стыковки до того, как система была закрыта, мы определили, что у нас есть примерно 70 часов автономного полета, и мы по-прежнему обеспечиваем полное резервирование всех критически важных систем», — заявил газете представитель Boeing. 6 июня корабль CST-100 Starliner американской корпорации Boeing с двумя астронавтами на борту пристыковался к МКС. Запуск был осуществлен накануне с мыса Канаверал в штате Флорида после того, как дважды переносился. В последние месяцы американская авиастроительная компания Boeing находится в центре скандалов, происшествия с лайнерами корпорации происходят регулярно по всему миру. 14 июня газета The New York Times (NYT) со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (ФАА) США сообщила, что в конструкции некоторых самолетов компаний Boeing и Airbus обнаружили детали из титана с поддельными документами о сертификации металла. Расследование было начато после того, как компания-поставщик обнаружила на металле маленькие дыры, вызванные коррозией, чего с титаном быть не может. В середине мая полиция США сообщила, что бывший инженер Boeing Джон Барнетт, найденный мертвым после дачи показаний на судебном процессе против компании, покончил с собой. До этого, 1 мая, в США умер второй источник утечек о нарушениях при производстве самолетов Boeing, бывший аудитор качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems Джошуа Дин.