В Ленобласти проходит ежегодный легкоатлетический марафон «Дорога жизни», посвящённый героическому освобождению Ленинграда от фашистской блокады.
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В Ленобласти проходит ежегодный легкоатлетический марафон «Дорога жизни», посвящённый героическому освобождению Ленинграда от фашистской блокады.