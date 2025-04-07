Запчасти целого: страховщики зафиксировали всплеск угонов авто

В крупнейших страховых компаниях отметили всплеск числа угонов авто за первые три месяца этого года. Среди наиболее популярных для кражи марок — корейские Hyundai и Kia, а также — китайские Chery и Haval, выяснили «Известия».
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