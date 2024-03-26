Не проезжайте мимо: вышел ремейк «Дома у дороги»

Перезапуск знаменитого боевика 1989 года с Патриком Суэйзи апеллирует к ностальгии. Изначально новинка должна была быть фем-версией оригинального фильма, но в итоге роль Суэйзи всё же сыграл вполне маскулинный Джейк Джилленхолл.