Искусственный интеллект как сервис: «Ростелеком» представил тренды развития потребительских коммуникационных технологий

«Ростелеком» и Институт развития интернета (АНО «ИРИ») представили на площадке АНО «Цифровая экономика» свежее совместное исследование главных мировых и российских трендов развития новых коммуникационных интернет-технологий (НКИТ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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