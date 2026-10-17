Ленинский районный суд Краснодара приступил к рассмотрению иска об обращении в доход государства имущества семьи первого вице-губернатора Кубани Игоря Галася и связанных с ним лиц, совокупная стоимость которого превышает 970 млн рублей.
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