Гала-концерт к празднику Весны CMG демонстрирует дух китайского народа

В четверг газета Cankaoxiaoxi передала сообщения многих СМИ о Гала-фестивале к празднику Весны, организованном China Media Group, показавшие, что мероприятие, посвященное Году Змеи, отражает дух и мощь Китая для мира, сообщает romanian.
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