Россия открывает новые горизонты сотрудничества с авиакомпаниями Катара и Кувейта

Авиакомпаниям из Катара и Кувейта открылись новые горизонты для сотрудничества с Россией! Росавиация провела продуктивные переговоры с представителями авиационных властей этих стран, где обсуждались важные аспекты, такие как запуск внутренних рейсов по территории России и возможность закупки самолетов .