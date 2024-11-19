Россия открывает новые горизонты сотрудничества с авиакомпаниями Катара и Кувейта

Авиакомпаниям из Катара и Кувейта открылись новые горизонты для сотрудничества с Россией! Росавиация провела продуктивные переговоры с представителями авиационных властей этих стран, где обсуждались важные аспекты, такие как запуск внутренних рейсов по территории России и возможность закупки самолетов .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии